Kratka, ali žestoka promjena vremena stigla u Hrvatsku: U Cresu potop, crni oblaci nad Kvarnerom, u gorju pljuskovi

Brza, ali žestoka promjena vremena, zbog koje je Državni hidrometeorološki zavod upalio meteoalarm za cijelu Hrvatsku, zahvatila je zapadne dijelove zemlje u utorak oko podneva

No bit će i barem kraćih sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a najviša temperatura bit će između 23 i 26 °C. Podjednaka dnevna temperatura bit će i u gorju i na sjevernom Jadranu, gdje će osobito u prvom dijelu utorka također biti čestih pljuskova s grmljavinom, na moru i u obliku jakih nevera. Sunčana razdoblja bit će češća poslijepodne. Puhat će uglavnom slabo jugo u okretanju na sjeverozapadni vjetar i buru.

U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito na sjeveru Dalmacije. Nakon juga zapuhat će umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, kratkotrajno i bura, uz ponegdje umjereno valovito more. Najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 31 °C. Nestabilno i promjenjivo bit će i na jugu Hrvatske, gdje će također biti mjestimičnih pljuskova s grmljavinom, vjerojatno i poneke nevere. Puhat će umjereno jugo, uz malo i umjereno valovito more, a poslijepodne sjeverozapadni vjetar uz najvišu temperaturu oko 30 °C.