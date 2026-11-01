Kraj vikenda i blagdana doveo do velike gužve prema Splitu

Podsjetimo, do 18. prosinca zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazno se vozi od čvor Bisko (A1)-DC220-ŽC6260-čvor Split (A1).

Okret na kružnom toku

Iz smjera Zagreba autocestom do čvora Split vozi se nesmetano, a dalje u smjeru Dubrovnika vozila izlaze s autoceste na čvoru Split (naplata Dugopolje), polukružno se okreću na kružnom toku (DC1- ŽC6145) i vraćaju se na autocestu prolaskom kroz naplatu Dugopolje u smjeru Dubrovnika.