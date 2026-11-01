vožnja u koloni

Kraj vikenda i blagdana doveo do velike gužve prema Splitu

V. B.

01.11.2026 u 17:54

Vožnja u koloni na dionici između Bisko i Splita
Vožnja u koloni na dionici između Bisko i Splita Izvor: tportal.hr / Autor: tportal.hr
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Kraj vikenda i blagdana Svih svetih doveo je u popodnevnim i večernjim satima do velike gužve na slilasku s autoceste A1 između Biska i Splita. Kako javlja čitateljica tportala vozi se u nepreglednoj koloni

Podsjetimo, do 18. prosinca zbog radova zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazno se vozi od čvor Bisko (A1)-DC220-ŽC6260-čvor Split (A1).

Okret na kružnom toku

Iz smjera Zagreba autocestom do čvora Split vozi se nesmetano, a dalje u smjeru Dubrovnika vozila izlaze s autoceste na čvoru Split (naplata Dugopolje), polukružno se okreću na kružnom toku (DC1- ŽC6145) i vraćaju se na autocestu prolaskom kroz naplatu Dugopolje u smjeru Dubrovnika.

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HAK javlja da su za sav promet otvorene su: autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik﻿ između čvorova Sveti Rok i Posedarje (vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h), te autocesta A6 Rijeka-Zagreb.

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski od kiše. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju (opširnije u popisu cesta niže u izvješću!). Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila.

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