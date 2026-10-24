Užas na A1 kod Rovanjske: Jedna osoba poginula, petero završilo u bolnici

Jutros, oko 9.30 sati na autocesti A-1, u blizini izlaza Rovanjska u smjeru juga dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo.

Na mjestu događaja upućene su žurne službe. Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći smrtno je stradala jedna muška osoba. Vozilima Hitne medicinske pomoći, pet osoba iz automobila je prevezeno u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.

Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.

Kako su javili iz HAK-a, na 241.+500 km u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h.