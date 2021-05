Kozlevac o popuštanju mjera: Maske će po meni doći na red za nekih mjesec dana...U nogometnom žargonu, mislim da igramo drugu polovicu zadnjeg produžetka

Načelnik Stožera civilne zaštite Istarske županije Dino Kozlevac, smatra da će skidanje maski na red za nekih mjesec dana

Upitan je li vrijeme za popuštanje mjera odgovara potvrdno.

'Vrijeme je. Nakon dugog perioda i provođenja akcija i aktivnosti protiv koronavirusa, nakon toga što su građani disciplinirano podnijeli mjere, nakon toga što je sustav i tisuće ljudi u sustavu podnio sve ono što je trebalo napraviti, i odgovorno upravljanje cjelokupnom krizom kao i odgovornim otpuštanjem mjera do sada je dovelo do toga da Istra već tjednima bilježi dobar rezultat. Radi se o odgovornoj situaciji pred sezonu. Hrvatska, ali i Istra je zainteresirana da to odradimo kako treba', rekao je Kozlevac za Novu TV.