Plenkovićeva oporba: Kovač želi biti predsjednik HDZ-a, Stier potpredsjednik, a Penava zamjenik

HDZ-ovci Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier u subotu su u podne održali konferenciju za novinare na kojoj su predstavili svoju kandidaturu za unutarstranačke izbore u HDZ-u.

'Nitko u HDZ-u za to nije preuzeo odgovornost, nismo dobili pravu raščlambu ni što se dogodilo na europskim izborima, iako sam uvjeren da smo je imali. Slušali smo neke teorije da su krivi birači, da su oni odgovorni za neuspjeh, ali birači nikad nisu odgovorni za neuspjeh. Oni nagrađuju ili kažnjavaju određenu politiku. Zašto se to dogodilo, zašto smo doživjeli neuspjeh - ja sam uvjeren da smo iskočili s kolosijeka na koji je HDZ postavio utemeljitelj Franjo Tuđman. Napustili smo taj kolosijek i bit će izazov vratiti stranku na njega. Puno se zadnjih dana govori o Franji Tuđmanu, no nije relevatnno što netko kaže, nego što misle članovi, glasači, simpatizeri... Moramo vratiti HDZ na kolosijek gdje ga je stavio dr. Franjo Tuđman. Apsurdno je govoriti da birači nisu razumjeli poruke. Mi smo ti koji ih moramo uvjeriti u ispravnost naših politika, ljudi žele demokratičnost, transparentnost i osjetiti da se borimo za njihove interese', rekao je Kovač na konferenciji za novinare.

'Rekao bih okolnosti u kojima se nalazi naša stranka koja je stožerna stranka, državotvorna stranka hrvatskog naroda. Očito je potreban zaokret. Birači su to jasno poručili na dvama izborima, na europskim i predsjedničlkim, postigli smo u oba slučaja rezultat koji je nezadovoljavajući. Doživjeli smo neuspjeh posebno na predsjedničkim izborima, gdje smo izgubili predsjednicu Republike', rekao je.

'Ključna smjernica vezana uz identitet - tko su naši saveznici partneri, a tko suparnici. Moramo promijeniti politiku dijaloga, otvoriti dijalog s drugim članovima, s građanima, s građanskim inicijativama. U demokraciji ne smije biti neprijatelja. Glavni suparnik nam je SDP i ljevica i to definira način i smjer kojim želimo voditi HDZ', rekao je Stier.

'Peta točka, ovo je simboličko mjesto gdje je prije više od tri desetljeća Tuđman krenuo sa svojim suradnicima, ima ih tu među nama, u skidanje okova jednoumlja, borbu za samostalnu, slobodnu, demokratsku i neovisnu Hrvatsku. Generacije poslije njega uspjele su staviti HDZ u politički zapad, a na nama je sada, na nama trojici, da krenemo prema članstvu HDZ-a, da vratimo HDZ članstvu. Stranku ćemo nakon unutastranačlkih izbora pripremati za parlamentarne izbore, a Vlada će raditi svoj posao do kraja mandata u čemu će imati našu podršku', rekao je Kovač.

'Četvrta točka je naše određenje, identitet. Ova ekipa, ovaj tim jasno kaže - HDZ kao najveća stranka, državotvorna, ne može imati kao svoj interes stvaranje velike koalicije. Ne može nam to biti u interesu,. Ne smijemo ići u sukob sa svojim članovima i simpatizerima, koji imaju tradicionalne domoljubne stavove. Oni su naši partneri, ne možemo ići u krilo ljevici, SDP radi svoje, oni su naši sunatjecatelji', rekao je Kovač.

'Naravno da je u demokraciji poželjno imati svakakva razmišljanja, ali kad govorimo o HDZ-u, stranci koja je pokrenula cjelokupan hrvatski narod u vremenima kad je bilo najteže, koja se zato često kiti epitetom državotvorna, nepojmljivo je da je ta hrabrost u jednom trenutku, usudio bih se reći sa smrću prvog hrvatskog predsjednika, nestala i povukla se. Jer čak ni procese iz Domovinskog rata cijelo to vrijeme nakon rata HDZ nema učinkovit odgovor za rješavanje tih pitanja. Samo brojimo godine i vlade koje se izmjenjuju', rekao je Penava.

'U zadnjih nekoliko godina vrlo jasno smo detektirali upravo opcije desno od HDZ-a kao najveće protivnike. To je loš put i to je ono što nas sukladno nekakvom tijeku logičnog promišljanja dovodi do zaključka da nam je prihvatljiviji HNS i HSS kao partner umjesto stranaka na koje se prirodno naslanjamo', rekao je Penava koji se, osim na gubitak europskih izbora, osvrnuo i na poraz Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima.

'Razlozi za taj poraz su otuđivanje od baze i politike podjela na tradicionalnom domobljubnom tijelu, od čega je sasvim jasno i nedbvojbeno profitirala ljevica, a posljedice negativnih trendova su jasne - HDZ ulazi u period utakmica koje su daleko od perioda komfora i dominacije i to je jasna poruka članstvu HDZ-a da taj pravac moramo mijenjati i danas smo zato ovdje', rekao je Penava, javlja N1.

Podsjetimo, u petak je održan sastanak Predsjedništva HDZ-a na kojoj je odlučeno da će se izbori za predsjednika stranke, zamjenika i četiri potpredsjednika održati 15. ožujka.

Te funkcije biraju se izravno, dakle modelom jedan član, jedan glas. Izborni Sabor HDZ-a bit će 16.svibnja i na njemu ce se delegatski birati članovi Predsjedništva.

Od 21. veljače do 14.ožujka birat će se temeljni ogranci, od 16. ožujka do 18. travnja birat će se općinske i gradske organizacije HDZ-a, od 20. travnja do 3. svibnja birat će se županijske organizacije i zagrebački gradski odbor.