Kovač: Malo mi je smiješno što Vučić nije došao u Zagreb

U Zagrebu se bira novi predsjednik Europske pučke stranke. Predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku HDZ-ovac Miro Kovač objasnio je zbog čega je samo jedan kadidat

"Nisam to istraživao. Da smo imali kandidate, vjerujem da bismo dobili podršku za jednog od deset potpredsjednika. Zašto se na to nismo odlučili, ne znam. Pretpostavljam da smo zadovoljni dosadašnjim plasmanom svojih ljudi u institucijama Europske unije. Volio bih da smo iskoristili ovaj Kongres da imamo svog potpredsjednika u Europskoj pučkoj stranci."

Komentirao je odluku Aleksandra Vučića da neće doći na Kongres EPP-a u Zagreb, iako je njegova Srpska napredna stranka članica pučana.

"Ne znam zašto je gospodin Vučić odlučio tako postupiti. Meni je to malo smiješno. Nekakav argument o hajci je smiješan, bio je tu prije godinu i pol dana na poziv predsjednice. Rekao sam neki dan u intervjuu - meni to sliči na neku vrstu političkog kukavičluka. Tu su svi bitni čelnici iz redova EPP-a, gospođa Angela Merkel je tu, gospodin Donald Tusk. Čini mi se da je to je neka strategije da se prikaže kao žrtva. Odlučio je Srbiju dugoročno integrirati u Europsku uniju, prema tome, ne može pobjeći od odgovornosti. Meni je to sve skupa malo djetinjasto", kazao je Kovač i dodao da ne vjeruje da je EPP ima nešto s Vučićevom odlukom.

"Mi smo otvorena zemlja, ako gospodin Vučić ne želi doći, to je njegova odluka. On je propustio šansu."