Kosor: Svaki dan od izborne noći izgleda sve luđe. Nikad toliko lažljivaca

“Svaki dan od izborne noći izgleda sve luđe i luđe. Nikad toliko licemjera i dvoličnosti u političkom prostoru. Nikad toliko lažljivaca koji gledaju u oči i lažu. Čudim se da prvi dan pregovora Domovinski pokret nije tražio da Ivan Penava kao predsjednik stranke bude predsjednik parlamenta. U političkim pregovorima oni koji ulaze s velikim mirazom traže časne pozicije. Plenković je spreman prijeći svima preko svega, samo ne može jednom čovjeku u Hrvatskoj, a to je predsjednik države. Iako se čini po onom kako se Zoran Milanović jučer ponašao, da bi on bio spreman pružiti ruku i prijeći preko svega. Čini mi se da se iz ove situacije povukao na pričuvne položaje, pokušavao je ući u neki dijalog, on je takav, to je za njega prošlost i politička igra koja nije uspjela”, rekla je bivša premijerka Jadranka Kosor.

Također, kaže: “Ako Plenković kaže da Milanović za njih kao predsjednik više ne postoji, zanima me kome će ići po mandat za sastavljanje Vlade. To će biti jako zanimljivo za gledati. Vjerujem da će premijer Andrej Plenković biti spreman prijeći i preko uvreda preko kojih bi malo tko od vodećih ljudi bio spreman prijeći, ma kakva to cijena bila. Domovinski pokret je jasno poručio da je svaki glas za Plenkovića glas za silovatelje i ratne zločince. Preko toga se u političkom prostoru jednostavno ne može prijeći. Sve je to zbog toga da će on sad iz dišpeta složiti većinu.”

“Neki od tih ljudi su bili ti koji su se žestoko borili protiv njega. On će ne samo morati surađivati s njima, nego će morati uzeti i dio njihovog programa i dati im neka ministarstva. On duboko u sebi zna da to može uzdrmati ono što se zove njegov legacy. Plenković zna da to nije dobro za njegovu europsku sliku. I tu dolazimo do toga da nikad nije bilo toliko dvoličnosti i licemjerja. Pupovac šuti, ali je sigurno duboko revoltiran. Vjerojatno je u dogovoru s Plenkovićem da se drže zajedno i vide kako je to moguće premostiti, no ne vjerujem da je to trajno moguće”, kazala je Kosor.

Ona također poručuje: “Ako idete u dogovor gdje u sebi nepopravljivo ne podnosite svog partnera, to dovodi do frustracija. To može biti plan da se privremeno pokrpa da idu zajedno i da se onda u hodu traži neka alternativa”, rekla je pa se dotaknula i opozicije.

“Bivša opozicija je poslala krajnje nesnalaženje. Možemo i SDP su trebali zajedno, to je bila velika greška Možemo. Sad nitko od njih nemaju ni snage, mudrosti i hrabrosti sjesti zajedno i dogovarati se dok se eventualno nešto ne dogovore. Iluzija oko toga da će složiti nešto samo da se makne HDZ s vlasti u ovoj fazi djeluje pomalo djetinjasto”, zaključila je.