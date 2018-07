Korado Korlević: Država ne može opstati s minornim ulaganjima u znanost

Gost emisije Nedjeljom u dva bio je astronom i voditelj zvjezdarnice u Višnjanu Korado Korlević. Čovjek koji već desetljećima gotovo bez ikakve pomoći države na tisuće djece pokušava zainteresirati za znanost govorio je o tome možemo li kao država opstati sa sadašnjim minornim ulaganjem u obrazovanje.

"Učitelj je jedna od jako, jako, jako važnih profesija . Biti učitelj je jako časno ", rekao je na početku emisije. "Naša civilizacija doživljava veliku transformaciju. Kad pogledamo kamo idu investicije, u cijelom svijetu, najviše idu u turizam, sport, glazbu, film - ono što je prodaja snova. Tako da neki autori nazivaju tu civilizaciju u koju smo mi sada ušli - the dream society, tj. društvo snova" , istaknuo je.

U PET DO 12

"I nama se sad civilizacija cijepa na dvije. Ovu koja kupuje snove i ovu koja ih ili prodaje ili omogućava da se živi. Mi pripremamo jednu generaciju da bi to sve skupa moglo stajati na nogama", dodao je. Smatra da nitko od nas nije otporan na snove. "I nema smisla živjeti bez njih. A ako se već mora živjeti u društvu snova - hajdemo ih prodavati, ne samo kupovati. Idemo ih razmjenjivati, a ne samo uzimati", poručio je.

"Ona priča o darovitosti je precijenjena. Postoji nešto što se zove manifestirana darovitost. Ona druga je jalova i neupotrebljiva. Ono što nas zanima su visoko motivirana djeca. Kao i kod sportaša, ako imaš predispozicije - treningom ćeš učiniti čuda. I to važi i u znanosti. Nama je jako, jako važna motivacija. Da to netko zbilja želi, a onda je na nama da napravimo da to zbilja uspije", naglasio je.