Koordinatorica za transplantacije KBC-a Zagreb: 'Mi nismo policija i ne možemo znati je li darivatelj u financijskoj nevolji'

Govoreći o spornim transplantacijama u KBC-u Zagreb, predstojnik tamošnje Klinike za urologiju Željko Kaštelan rekao je kako je u pitanju najveći centar za transplantaciju bubrega u Hrvatskoj. 'Doista su nas potresle vijesti koje zadnjih dana dolaze u medijima. Doista transplantacijski program je nešto posebno, to je brand našeg zdravstvenog sustava i po tom programu je naš zdravstveni sustav prepoznat i izvan granica naše zemlje', rekao je Kaštelan u Dnevniku HTV-a

'Što se tiče sadržaja mi smo poštovali zakonske okvire. Kod činjenja svih naših transplantacijskih postupaka poštovali smo etička načela, pravna načela i sve znanje medicinske struke kakvo trebamo koristiti u liječenja naših bolesnika. Nepravilnosti u smislu nepostojanja pojedinih postupnika mi smo sve to zapravo odradili, to je samo jedna forma, a ne stvarni sadržaj. Mi smo brinuli o našim bolesnicima, oni prolaze sve provjere koje trebaju proći kod transplantacija', dodao je.

Kaštelan je ustvrdio da je transplantacijski tim KBC-a Zagreb dosad napravio 2500 transplantacija bubrega, a o pacijentima brine multidisciplinarni tim stručnjaka. 'To je faktički kod svake transplantacije bubrega angažirano 50-100 članova tima koji brine o našim bolesnicima', kazao je Kaštelan u Dnevniku HTV-a.

Koordinatorica za transplantacije KBC-a Zagreb Jasna Stojić Brezak govorila je kako izgleda cijeli proces evaluacije kod darivanja odnosno primanja.

'Čin darivanja organa poslije smrti ili za života je uvijek veliki čin i dar života. Kod nas je udio živih transplantacija mali. Mi na godišnjoj razini u KBC-u Zagreb napravimo do 5 transplantacija od živih darivatelja od ukupno 43 koliko je bilo lani, a bilo ih je manje zbog pandemije COVID-a 19. Kad imamo situaciju da je živi donor nesrodnik, što znači da netko blizak od onoga koji je bolestan, a nije nužno član obitelji, želi darivati bubreg to je jedna situacija koja je zahtjevnija. Sve počinje od internista koji procijeni da je potrebna transplantacija bubrega. Kad bolesnik kaže da ima za donora prijatelja, a ne nužno člana obitelji onda se uključuje i procjena psihologa, psihijatra, imunologa da se vidi je li darivatelj uopće podoban, upoznaju se urolozi. Cjelokupna dokumentacija darivatelj i primatelj ide na etičko povjerenstvo KBC-a Zagreb. Moram istaknuti da su članovi našeg etičkog povjerenstva KBC-a Zagreb zaista najbolji od najboljeg što Hrvatska ima. To su ugledni profesori, oni su takvi kakvi liječnici trebaju biti. Njima je dostavljena dokumentacija i oni su utvrdili da je sve u redu', rekla je Stojić Brezak.