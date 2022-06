Komunikacijski stručnjaci godinu dana od lokalnih izbora: 'U Splitu bi moglo biti neizvjesno s Đogašem i Puljkom. U Zagrebu se Možemo ponekad ponaša kao sekta, a ne vlast'

Godina dana prošla je od lokalnih izbora u Hrvatskoj. Na pitanja jesu li se nova politička lica dokazala u prvoj godini mandata, hoće li Ivica Puljak na novim izborima u Splitu ponovno pobijediti velike stranke, tko će imati većinu u gradskom vijeću, hoće li gradsko vijeće Pule moći donositi ključne odluke nakon raspada koalicije ili im prijete novi izbori, je li platforma Možemo opravdala povjerenje birača u Zagrebu te što su pokazala političke snage u najvećim hrvatskim gradovima u prvoj godini mandata, u emisiji Otvoreno HRT-a odgovarali su politolozi, sveučilišni profesori i komunikacijski stručnjaci Božo Skoko, Krešimir Macan, Smiljana Leinert-Novosel i Pero Maldini

Što se tiče izbora u Splitu, kandidat Centra Ivica Puljak je birao dobar termin ne samo da riješi pitanje sa svojim zamjenikom, već i da ostvari što bolje rezultate u Vijeću, rekao je prof. dr. sc. Božo Skoko i dodao kako su se stvari promijenile u hodu i karte se ponovno dijele. 'Treba očekivati žestoku borbu. HDZ je napravio dobar zaokret i izvukli su Zorana Đogaša koji je sličan Puljaku, ali ima svoje prednosti. Taj protukandidat ima znanstvene reference i nestranački je kandidat, znači HDZ je igrao na sigurno. No od Puljka su otišli koalicijski partneri i njemu će inflacija kandidata od SDP-a i Možemo oduzimati glasove. U Splitu će biti neizvjesno i puno iznenađenja, ne treba podcjenjivati druge, posebice Keruma', komentirao je Skoko u emisiji Otvoreno.

Na pitanje što misli o tome da najveća stranka u Splitu ide s nestranačkim kandidatom prof. dr. sc. Smiljana Leinert-Novosel rekla je kako je izbor dobar te da je HDZ shvatio da mogu u odnosu na Ivicu Puljka parirati samo s osobom takvog profila. 'Đogaš ima karijeru, komunikacijske vještine. Puljak je u neznanju išao riskantno u cijelu priču, to mu se može obiti u glavi. Neodgovoreno je zašto ide na izbore s istom ekipom koju je raspustio i prekrižio. Ljudi su zbunjeni. Ako štitiš svog zamjenika, događa li se nešto što ne znamo? To je ostalo nerazjašnjeno. S te strane prijeti opasnost za Puljka. Zoran Đogaš nema takvih tragova, rekao je da otvorena srca kreće u novi izazov. Mislim da ima velike šanse. No Split je nepredvidljiv, možda Kerum i ostale stranke ostvare dobre rezultate. Ljevica ima tri kandidata i žele što više glasova, mudro promišljaju. Prisutne su i žene koje mogu privući određeno izborno tijelo na svoju stranu. Vješti su u komunikaciji s ljudima, marljivi, žele konkretan posao, distancu od loših dosadašnjih stvari. Koliko će to ljudi prepoznati, to ne možemo predvidjeti', rekla je Leinert-Novosel.

Na pitanje može li Ivica Puljak ostvariti još jednu izbornu pobjedu, Krešimir Macan je rekao da može, ali da mora odraditi kampanju. 'Mala je izlaznost u Splitu, ne znate tko će izaći, a HDZ je bolji u mobilizaciji birača. Puljku je sve govorilo da ima prednost, ide na svoj imidž, želi slobodnije ruke za promjene koje je obećao. No koalicijski partneri okrenuli su mu leđa, on nema partnera na kojeg može računati i pitanje je, bez obzira na ishod, što će biti s time i tko će kome dati podršku', rekao je Macan. Na pitanje hoće li Gradsko vijeće Splita biti homogenije i stabilnije, prof. dr. sc. Pero Maldini je rekao kako je to teško predvidjeti, ali da smatra kako je Puljek napravio nekoliko grešaka. 'Inzistiranje na zamjeniku je žrtva cijele gradske uprave i kontinuiteta. Tek su počeli i brzo se to raspalo. HDZ-ov kandidat potpuno drugačiji od ostalih njihovih dosad. Shvatili su da su nova lica važna, no Đogaš se treba pokazati kao novi, urbani kandidat koji nudi novi način upravljanja, što Splićani. Đogaš pretendira na šire izborno tijelo. U drugom izbornom krugu možemo očekivati Đogaša i Puljka. Tri tjedna je do kraja, vidjet ćemo kakve će biti kampanje, ali s dosadašnjim anketama koje daju Puljku prednost, to je Pirova pobjeda jer će biti teško da će imati bolju situaciju u gradskom vijeću od trenutne', smatra Maldini. Stanje u Zagrebu A kakva je situacija u Zagrebu gdje je na čelu stranka Možemo, s Tomislavom Tomaševićem kao gradonačelnikom? Macan smatra da je u glavnom gradu Hrvatske Možemo mogao bolje, no da nisu mogli sve okrenuti nakon toliko godina lošeg načina upravljanja, zbog čega se na početku nisu snašli. 'Godina dana je premalo da se Zagreb zaokrene. Ima nesnalaženja, ali ne možemo kriviti njih za sve, primjerice za infrastrukturu nakon potresa. Imaju puno otpora, možda su imali i krive teme poput ukidanja roditelja odgojitelja kao prve teme. No su uspjeli okrenuti proračun, to je velika stvar jer se dosad trošio veliki iznos na razne načine bez kontrole. Ako su smajili deficit na 50 milijuna kuna, znači da mogu uravnotežiti financije. Nema oko njih skandala poput korupcije, a ostalo su sitnice u odnosu na prije', smatra Macan.