Komercijalni avion iznad Port-au-Princea pogođen vatrenim oružjem, ranjena sjuardesa

Let je preusmjeren i sigurno sletio u Santiago u Dominikanskoj Republici. Nema izvještaja o drugim ozlijeđenim putnicima.

Let Spirit Airlinesa iz Fort Lauderdalea na Floridi bio je samo nekoliko stotina metara od slijetanja u glavni grad Haitija kada su bande zapucale na zrakoplov. Stjuardesa je zadobila lakše ozljede, prema podacima zrakoplovne kompanije, veleposlanstva SAD-a i izvještajima o praćenju letova.

Međunarodna zračna luka na Haitiju zatvorena je u ponedjeljak nakon što su bande otvorile vatru na komercijalni let koji je sletio u Port-au-Prince, zbog čega su neke zrakoplovne tvrtke obustavile operacije, javlja Guardian . Incident se dogodio u trenutku kada je zemlja prisegnula novog privremenog premijera, koji je obećao povratak mira.

Zabranjeni svi komercijalni letovi

Pucnjava je natjerala vlasti da u međunarodnoj zračnoj luci Toussaint Louverture zabrane sve komercijalne letove. Praćenje letova pokazalo je da su teretni zrakoplovi JetBlue Airwaysa i Amerijeta preusmjereni nakon pucnjave.

U sigurnosnom upozorenju objavljenom u ponedjeljak, veleposlanstvo SAD-a izjavilo je da je svjesno obustavilo rad zračne luke i „napora bandi da blokiraju putovanja do i iz Port-au-Princea, što može uključivati oružano nasilje i poremećaje na cestama, u lukama i zračnim lukama“.

U priopćenju zrakoplovne tvrtke navodi se: "Let 951 iz Fort Lauderdalea (FLL) za Port-au-Prince (PAP) preusmjeren je i sigurno sletio u Santiago, Dominikanska Republika (STI). Inspekcija nakon slijetanja otkrila je oštećenja zrakoplova koja odgovaraju tragovima pucnjave."

Spirit je priopćio da je zrakoplov povučen iz upotrebe te da će drugi zrakoplov biti korišten za povratak putnika i posade u Fort Lauderdale istoga dana.

Spirit, JetBlue Airways i American Airlines u ponedjeljak su objavili da otkazuju letove za i s Haitija.

JetBlue je kasnije najavio produljenje obustave letova do 2. prosinca, nakon što je otkriveno oštećenje od metka na zrakoplovu koji se vraćao iz Port-au-Princea. Avioprijevoznik je izvijestio da je let 935 stigao u New York bez prijavljenih problema, ali je pregledom nakon slijetanja utvrđeno da je vanjski dio zrakoplova pogođen metkom.