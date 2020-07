Kolinda Grabar-Kitarović danas ulazi u Međunarodni olimpijski odbor

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na današnjoj bi Skupštini trebala biti izabrana u članstvo Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO)

Mnogi su se sportovi na profesionalnoj razini nastavili iza zatvorenih vrata i bez gledatelja kako bi se izbjegla masovna okupljanja koja mogu dovesti do povećanog prenošenja virusa. No, čini se kako je predsjednik MOO-a isključio OI bez gledatelja. Upitan je li to opcija za Tokio 2020., Bach je rekao: 'Naše planiranje uključuje sve moguće mjere, ali ne i olimpijske igre iza zatvorenih vrata. To je nešto što ne želimo'.

'Radimo na rješenju koje s jedne strane čuva zdravlje svih sudionika, a s druge strane odražava i olimpijski duh', dodao je. Na programu Skupštine bit će i izvještaju Svjetske antidopinške organizacije i Međunarodnog arbitražnog suda, a razgovarat će se i o pripremama za OI u Pekingu 2022, Parizu 2024, Milanu i Cortini d'Ampezzo 2026 i Los Angelesu 2028, te olimpijskim igrama mladih zimi 2024 u Gangwonu.