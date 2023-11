'Kolektivno vrenje' na slučaju trovanja pićima: Masovna panika i nedovršena istraga

Pravilo o 24 sata iz literature - brzina komunikacije koja se zahtijeva od aktera u kriznoj komunikaciji koja je pratila ritam izlaženja dnevnih novina, u današnjem vremenu više ne vrijedi. 'Danas se ta situacija drastično ubrzala. Da, bilo bi bolje da je bilo brže, samo je pitanje do kada i do kojeg trenutka? U cijeloj priči se pokazalo da su svi, koji su u javnom prostoru pratili slučaj, malo pretjerali. Jedan slučaj uzrokovao je opću paniku', rekao je Jugo. Ističe kako je uvijek bolje stati pred kameru kako bi građani vidjeli živu osobu imenom i prezimenom, nego slati priopćenja.

Krešimir Macan, komunikacijski stručnjak, kazao je da je u ovom slučaju Whatsapp postao medij jer se 'to već dogodilo za ljude koji su širili priču'. 'Možda je bila kriva procjena da ne treba od ranog jutra početi komunicirati i rušiti priču, koja je bila složena po principu koronaških podvala i dobro je prošla'. 'Više njih je tu fulalo. Ja sam od početka govorio da je priča lažna. Problem je da je policija zakasnila s izvještajem. Ljudi u Rijeci su svi govorili 'istina je' jer je policija potvrdila, a nisu pitali što. U sukobu kad imate percepiju i činjenice, uvijek činjenice izgube prve', istaknuo je Macan. Smatra da su u cijeloj priči o trovanju mediji napravili nepotrebnu histeriju.

Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost, Veleučilište Velika Gorica, kazao je kako je panika nezgodna stvar jer se brzo širi kroz dezinformacije ili poluinformacije. 'Sustav bi morao pronaći modele koji su otporni kako bi se spriječila panika. Ovdje vidimo da nije bilo ozbiljnih situacija. Dogodilo se da je bio nečiji ozbiljni propust, je li bilo namjerno, to će istraga pokazati. Smatram da istragu treba provesti do kraja i o tome obavijestiti javnost', rekao je Ogorec. 'Nitko nije imun na terorizam, ali to u ovom slučaju nije bilo, ne treba ga dozivati. Što se tiče sigurnosti Republike Hrvatske, mi smo sigurna zemlja. Dva su rata ne tako daleko od nas, stalno smo bombardirani nečim negativnim i normalno da se to projicira ne nezadovoljstvo i strah kod ljudi, što ne bi trebalo', rekao je Ogorec.