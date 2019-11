Kolakušić: Bit ću predsjednik koji će imenovati premijera i članove Vlade. Čisti francuski model

Predsjednički kandidat Mislav Kolakušić predao je u petak Državnom izbornom povjerenstvu 15.000 potpisa za kandidaturu za predsjednika Republike. U razgovoru za Dnevnik Nove TV iznio je svoju viziju promjene Ustava, a između ostalog rekao je da bi premijera i članove Vlade birao predsjednik RH. 'Čisti francuski model. Ali tu će biti isključivo stručni ljudi', objasnio je Kolakušić

Rekao je kako je u politiku ušao kako bi mijenjao sustav. Predsjednik bi, kaže, birao premijera. To bi bila glavna promjena Ustava.

'Kako ja vidim štrajk? Nije to radi materijalnih dobara. Oni zahtjevaju jednakost. Učitelji neće odustati', rekao je u ekskluzivnom razgovoru za Dnevnik Nove TV predsjednički kandidat Mislav Kolakušić komentirajući štrajk prosvjetara.

Rekao je i kako bi predsjednik trebao imati 75.000 kuna , a do tih novaca došao bi smanjenjem broja savjetnika i pomoćnika. Elektroničko glasovanje smatra jednom od glavnih izmjena koje se trebaju dogoditi. Protiv je rada nedjeljom , kao i uvođenja eura.

'No, parlamentarni izbori ostaju zbog trodiobe vlasti', objasnio je. Smatra da nema šanse za promjenom, ako se ne bude mijenjao Ustav.

'Zato što je euro donio svugdje isti efekt - cijene su otišle gore, a vi gubite nacionalni identitet. Izgubili smo gospodarski, a ako izgubimo i nacionalni, nemamo ništa', kazao je.

Rekao je kako je danas otvorio račun za kampanju koja će biti, kako je najavio, za nula kuna te da će prikazati sve troškove.

'Doći ću na sučeljavanja ako me zovu na televiziji i to je to', poručio je.