Ključan sastanak: Amerika i Iran pregovarat će o nuklearnom programu u subotu

Razgovori između američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i visokog iranskog čelnika predviđeni su za subotu u Omanu.

"Nadamo se da će to dovesti do mira. Bili smo vrlo jasni da Iran nikada neće imati nuklearno oružje i mislim da je to dovelo do ovog sastanka", rekao je Rubio tijekom sastanka kabineta kojim je predsjedavao predsjednik Donald Trump.

Trump je u ponedjeljak najavio da su Sjedinjene Države i Iran spremni započeti izravne pregovore o teheranskom nuklearnom programu u subotu, upozoravajući da će Iran biti u "velikoj opasnosti" ako pregovori ne uspiju.