Kiša u gotovo cijeloj Hrvatskoj; doznajte kako će biti u ostatku dana ali i u sljedećem tjednu

U nedjelju prijepodne gotovo će u cijeloj Hrvatskoj biti kišovito. U pojedinim se područjima razvedravanje očekuje tijekom posljepodneva. Zbog jakog juga upaljen je žuti meteoalarm za podvelebitski kanal, a u ponedjeljak za cijeli Jadran

Prijepodne će na na istoku biti većinom oblačno ujutro ponegdje s kišom. Od sredine dana djelomično razvedravanje, pa će poslijepodne biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 9°C, a najviša dnevna od 10 do 12, javlja HRT .

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho.

U gorskim krajevima umjereno i znatno oblačno povremeno s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana. Uz obalu će ujutro puhati umjerena i jaka, na udare i olujna bura koja će brzo oslabjeti.

Jutarnja temperatura zraka od 3 do 5°C, na moru između 9 i 12°C, a najviša dnevna od 9 do 11°C, uz obalu između 13 i 15°C. U Dalmaciji sutra promjenljivo oblačno povremeno s kišom i pljuskovima, osobito prijepodne.

Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura od 7 do 9°C, uz obalu između 12 i 14°C, a najviša dnevna od 14 do 17°C.