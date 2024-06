Kinezi sa sjekirama podigli uloge u spornom moru: Kina žestoko provocira J. Koreju i SAD

Filipinski ministar obrane Gilberto Teodoro brzo je odbacio Bersaminove komentare, obećavši da zemlja neće objaviti svoje planove za slanje misija za opskrbu na oronuli brod iz Drugog svjetskog rata prizemljen u Second Thomas Shoalu. I video snimka je pokazala da sudar nije bio slučajan.

Ali to je bilo sve što je javnost dobila o incidentu, jer ni Filipini ni Washington ne žele pogoršati krizu koja se stvarala godinama. Barem za sada, čini se da je Manila opreznija.

Filipinski je predsjednik jasno dao do znanja koja je njegova crvena linija, rekavši ranije ove godine da bi ga smrt filipinskog pripadnika od "napada bilo koje strane sile" potaknula da se pozove na odredbe sporazuma o obrani. Predsjednik Joe Biden ponovio je to stajalište na sastanku s Marcosom i japanskim premijerom u Washingtonu.

"To je naš teritorij", rekla je novinarima u ponedjeljak glasnogovornica kineskog ministarstva vanjskih poslova Mao Ning. Manila bi se "trebala vratiti na stazu pregovora s Kinom i čuvati mir i stabilnost u Južnom kineskom moru".

Kina je bila nepokolebljiva, držeći se svojih zahtjeva za golemim dijelom Južnog kineskog mora unatoč tome što je međunarodni sud odbacio to stajalište.

Prošlotjedni incident nije uspio u tome, iako se također činilo kao vrsta situacije koja bi brzo mogla eskalirati u širi požar.

U videu sukoba, vidi se da se kineski čamac na napuhavanje s krutim trupom zabija se u filipinsko plovilo i na njega. Mornar Jeffry Facundo rekao je odboru filipinskog Senata da mu je palac zapeo ispod kobilice kineskog broda, uzrokujući njegovu ozljedu.

Kina je inzistirala na tome da su njezini postupci zakoniti.

Incident naglašava višegodišnji problem u desetljećima starom savezu dok Washington odvaguje vlastite interese u odnosu na rizik od sukoba s Kinom. Posljednjih godina Peking je iskoristio nevoljkost svojih suparnika da riskiraju otvoreni rat kako bi uspostavio jasniju kontrolu nad spornim teritorijem.

Bez odlučnije potpore iz Washingtona, Filipini imaju male šanse zastrašiti kineske brodove koji vrve i uznemiravaju brodove koji se pokušavaju probiti do spornih grebena i otoka. To je strategija koju su izbrusili protiv nacija od Filipina do Vijetnama.

Hvaleći se najvećom mornaricom na svijetu, kineski brodovi imaju nekoliko vršnjaka izvan SAD-a na plovnom putu ključnom za globalnu trgovinu.

“Ponašanje Filipinaca je predvidljivo u izazivanju protesta, i tako dalje i tako dalje, ali poanta je jesu li oni odlučni izazvati Kinu - da stoje i imaju sukob? Ne mislim tako”, rekao je u intervjuu Zhou Bo, umirovljeni viši pukovnik Narodnooslobodilačke vojske.

“I jesu li sigurni da bi im Sjedinjene Države sigurno priskočile u pomoć ako dođe do takvog sukoba?” on je dodao. "Moj intuitivni osjećaj je da Sjedinjene Države ne bi voljele biti uključene u sukob s Kinom u Južnom kineskom moru zbog Filipina."

Sierra Madre

Napetosti oko broda iz Drugog svjetskog rata poznatog kao BRP Sierra Madre godinama su eskalirale dok kineska plovila koriste vodene topove da opetovano miniraju filipinske brodove koji pokušavaju opskrbiti trupe stacionirane tamo. S obzirom na to da brod hrđa i da je u poodmaklom stanju, neslaganje se koncentriralo oko toga pokušava li ga Manila tajno popraviti, nešto što je Kina više puta rekla da neće dopustiti.