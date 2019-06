Kineski veleposlanik potiho napustio Hrvatsku, istražili smo što se dogodilo

Kineski veleposlanik Hu Zhaoming prošlog mjeseca potiho je napustio Hrvatsku netom nakon velikog samita Kine te zemalja srednje i istočne Europe, kojemu je domaćin ove godine bio Dubrovnik, odnosno Hrvatska

U diplomatskim krugovima moglo se čuti da je kineski veleposlanik otišao prilično iznenada, mada se ističe da to nije nešto posebno neobično. Mnogi veleposlanici ipak običavaju prije odlaska organizirati oproštajno događanje i pozdraviti se sa svima s kojima su surađivali u prethodnom razdoblju u zemlji domaćinu. Tako je postupila i prijašnja kineska veleposlanica Deng Ying, no Hu Zhaoming je očito žurio natrag u Kinu.

U kineskom veleposlanstvu kazali su nam da mu je istekao mandat i da čekaju novog veleposlanika. No Hu je u Hrvatskoj bio tek dvije godine. Kineski veleposlanici su u pravilu do sada ostajali u Hrvatskoj puni mandat, četiri godine, pa je malo neobično to da je Huov mandat trajao tek dvije godine.