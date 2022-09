Kinezi se pohvalili uspješnim letom svojeg pseudosatelita s velikim vojnim potencijalom, evo o čemu se radi

Kineska državna tvrtka Aviation Industry Corporation of China (AVIC) priopćila je u četvrtak da je njezina nova visokoleteća bespilotna letjelica na solarni pogon Qimingxing 50 (Jutarnja zvijezda ili Venera) prošle subote uspješno izvela svoj prvi let. Riječ je o pseudosatelitu, odnosno kombinaciji drona i satelita koji je prema navodima Pekinga prvenstveno namijenjen letenju u stratosferi u civilne svrhe, uključujući praćenje šumskih požara i provođenje znanstvenih istraživanja, no ovakvi bespilotni zračni sustavi imaju i očigledan potencijal za vojnu primjenu. Evo i detalja

AVIC je precizirao da je dron Qimingxing 50 prošle subote izveo svoj prvi let iz zračne luke u Yulinu, gradu u provinciji Shaanxi na sjeverozapadu zemlje. Dron je poletio nešto prije 18 sati po lokalnom vremenu i bio je u zraku samo 26 minuta prije nego što je sigurno sletio na pistu s koje je poletio.

Svi sustavi na bespilotnom zrakoplovu dobro su funkcionirali, navodi se u izvješću China Dailyja, novina na engleskom jeziku kojima upravlja kineska Komunistička partija, ali nisu priopćeni nikakvi daljnji detalji o testu, uključujući visinu letenja bespilotne letjelice. S rasponom krila od 49 metara, dron je enormno velika letjelica koju u potpunosti pokreći solarni paneli te po svojim karakteristikama, koje uključuju dugu autonomiju leta na velikim visinama, pripada tzv. HALE bespilotnim sustavima koji se u pravilu koriste za strateška izviđanja. Prema dostupnim podacima, Qimingxing 50 može letjeti na visinama većim od 20 kilometara, na kojima postoji stabilan protok zraka bez oblaka. To ovakvim tipovima dronova pomaže da maksimalno iskoriste solarnu opremu kako bi ostali funkcionalni dulje vrijeme.

Popunjavanje operativne praznine Dronovi poput Qimingxinga 50 isplativi su za izradu, a također su jednostavni za lansiranje i upravljanje. Budući da se u potpunosti napajaju energijom Sunca, mmogu pomoći u jačanju kineskih sposobnosti za djelovanje u bliskom svemiru i prekooceanskim misijama. Činjenica da dron može djelovati u bliskom svemiru čini ga sposobnim za obavljanje funkcija sličnih satelitima. Ako satelitske usluge nisu dostupne za, primjerice, vremenski osjetljive operacije ili u slučaju ratnih sukoba, tada se ovakve bespilotne letjelice u bliskom svemiru mogu uključiti kako bi popunile operativnu prazninu. Kina već ima kapacitet za to, ali dugotrajnost Qimingxinga 50 daje dodatnu prednost jer tu sposobnost čini dostupnom u duljem razdoblju.