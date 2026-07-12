Kijev nastavlja udare: Meta bila rafinerija u Samarskoj oblasti i ruski tankeri

Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu u pokušaju da smanji prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda koje Kremlj koristi kako bi nastavio financirati svoj rat protiv Ukrajine.

Ukrajina je također u nedjelju pogodila 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera, kazao je zapovjednik ukrajinskih snaga za besposadne sustave Robert Brovdi.

Među ciljevima su bila četiri trajekta, rekao je Brovdi na komunikacijskoj platformi Telegram, dodajući da je u proteklih sedam dana ukupno pogođeno 90 ruskih plovila.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješće.