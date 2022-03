Kerum misli da je Puljkova najava ostavke marketinški trik. Dođe li do izbora zna i tko će biti pobjednik

Predsjednik HGS-a i bivši gradonačelnik Željko Kerum smatra da je najava ostavke Ivice Puljka tek marketinški trik, kako je rekao, 'kao i sve što je do sada radio'

- Upitno je šta on misli, to je marketinški trik tako da ne virujem u taj potez. Samim činom ostavke pokazuješ da nisi sposoban voditi grad, šta ćeš se onda opet kandidirati? - kazao je Kerum za Dalmatinski portal.

Smatra i nekorektnim i nepristojnim od Puljka da traži i da vijećnici odu.

- Šta on ima njih zvat, ko želi potpisat će, ko ne želi neće. Ma ne zanimaju me te njegove najave, to su priče za malu djecu - dodao je.