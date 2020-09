Kemičar koji je stvorio novičok: Tražili su otrov koji ubija u 10 minuta, uspjeli smo u šest. Spoj blokira jedan enzim koji dovodi do pojačanja pulsa. Tijelo se bez prestanka trza, čovjek se bori...

Vladimir Ugljov danas je umirovljeni kemičar i u dobi od 73 mirno živi na obali Crnog mora. On je jedan od dvojice koji su u 1970-ima u tajnom laboratoriju SSSR-a sintetizirali tada najotrovniju tvar na svijetu

Razlog tome bilo je to što je udar ovim nervnim bojnim otrovom bio prvi udar bojnim otrovom u zapadnoj Europi još od Drugog svjetskog rata.

"Tvar" ili "supstanca", izraz kojega Ugljov u razgovoru upotrebljava, zapravo je novičok, kemijski spoj što ga je 15 godina istraživao sa svojim starijim kolegom Pjotrom Kirpičovim s kojim ga je u tajnom laboratoriju SSSR-a i otkrio u 1970-ima. Novičok, odnosno "novajlija" ili "novak", pripadao je savim novoj vrsti otrova, organofosfatima , i pokazao se otrovnijim čak i od do tada najotrovnijeg VX-a .

Neki su se, međutim, sjetili čovjeka koji autorski (su)potpisuje sve donedavno najsnažniji nervni bojni otrov na svijetu. Do njega su i ovaj put došli novinari Der Spiegela, kao i 2018. u doba krize sa Skripalom. Kristina Hebel i Aleksander Černišev napisali su da se Vladimir Ugljov dugo nije javljao na telefon, ali da je, čim se javio, počeo pričati, bez da je pričekao pitanja:

"Plan je bio taj da se razvije bojni otrov koji neprijatelja onesposobljava za borbu u roku od 10 minuta. Mogao bi on to i preživjeti, ali bi kao neprijatelj bio onesposobljen", opisivao je Ugljov kako je došlo do "narudžbe" iz vojnog vrha.

"Zadali su nam da djeluje u 10 minuta. Nama je uspjelo postići djelovanje za između pet i šest minuta", kazao je.

U to vrijeme, u 1970-ima, Ugljov je stanovao u sićušnom gradiću Šikaniju, na obali Vogle, blizu granice s Kazahstanom, gradiću koji je sve do 1997. bio "zatvoreni grad", kojega nije bilo čak niti na zemljopisnim kartama. Tamo je, naime, bio tajni kemijski vojni istraživački centar.

"Ulaz u zatvoreni grad bio je pod strogim nadzorom. Nije se smjelo ući pješice. Ja bih se u tajni laboratorij uvijek direktno dovezao automobilom", rekao je Ugljov, prenosi N1.