Kazneno prijavljeni Aleksandar Vučić i njegov brat zbog povezanosti s drogom

Potpredsjednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević predao je u ponedjeljak Republičkom javnom tužiteljstvu kaznenu prijavu protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja, kojeg se u javnosti dovodi u vezu s nedavno otkrivenom plantažom marihuane u Vojvodini

"Ako se utvrdi da svi navodi o umiješanosti braće Vučić nisu točni, onda su oni koji su to plasirali govorili gnjusne laži i potrebna je njihova odgovornost zbog tih neistina i uznemiravanja javnosti", istaknuo je Vučević, navodeći da se u javnosti 20 dana govori o povezanosti s uzgojem marihuane, a da tužiteljstvo nije reagiralo.

Dužnosnik Vučićeve stranke, Vučević je u ponedjeljak novinarima rekao kako je to učinio "kao građanin" te da nije kvalificirao kazneno djelo, ali da prijava sadrži kronološki poredane sve izjave i navode pojedinih oporbenih političara u medijima i na društvenim mrežama.

Predsjednik oporbene Nove stranke Zoran Živković ocijenio je kaznenu prijavu protiv predsjednika Vučića kao "igrokaz" i "farsu".

Komentirajući optužbe oporbe da je kaznena prijava koju podnosi lažna, Vučević je naglasio kako "to govori o onima koji to tvrde, jer to znači da sami priznaju da su 20 dana iznosili lažne optužbe" te da je kaznena prijava utemeljena na njihovim navodima.

Današnju kaznenu prijavu najavio je sam srbijanski predsjednik i vođa vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Vučić, kako bi se, pokretanjem istražnog procesa, pred policijom i tužiteljstvom otkrila istina o Jovanjici. Na tom je poljoprivrednom dobru, uz organsko povrće, uzgajana i marihuana, a prijava i istraga trebale bi otkloniti optužbe da je uhićeni vlasnik Jovanjice, Predrag Koluvija, poslije intervencije policije prvo zvao Vučićevog brata Andreja.

Taj navodni poziv Koluvije bratu predsjednika države službeno je prošlog tjedna na tiskovnoj konferenciji zanijekao i potpredsjednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović, također visoki dužnosnik vladajuće SNS, ustvrdivši da on osobno nikad nije vidio Koluviju niti ga poznaje.

Aferu "Jovanjica" pokrenuo je, sasvim slučajno, jedan policijski dužnosnik otkrivši neovlaštenu uporabu policijskih "blinkera" i falsficiranu policijsku iskaznicu osobe zaustavljene zbog nasilničke vožnje autocestom. Ispostavilo se da je riječ o Predragu Koluviji, vlasniku poljoprivrednog dobra "Jovanjica", koji je iz državnog proračuna dobio poticaj za uzgoj organske hrane na toj farmi pored Stare Pazove, u Vojvodini.

Policija je, uhitivši Koluviju zbog falsificirane policijske iskaznice i neovlaštenog korištenja svjetlosne signalizacije na automobilu, daljnjom provjerom na farmi otkrila i plantažu za uzgoj marihuane i laboratorij za proizvodnju droge, 800 kilograma suhog kanabisa te više tisuća stabljika sirove biljke, čija će težina biti utvrđena nakon sušenja.