Najstrože mjere drugog vala na snazi od ponoći; kazne se još bruse, evo kako bi se mogle kretati

Odzvonilo je onima koji se protive nošenju maski. Mijenja se zakon, uvode se sankcije za prekršitelje mjera, a Dnevnik Nove TV doznaje da bi se kazne mogle kretati od 300-500 kuna. U Vladi, međutim, ima i onih koji smatraju da trebaju ići i do 1000 kuna

'O kaznama se raspravlja, sigurno će to biti malo ozbiljnija kazna. Trebale bi biti mandatne, to znači da se izriču na licu mjesta', rekao je Davor Božinović , ministar unutarnjih poslova.

'Ako ne dobiješ veliku kaznu onda nećeš to promijeniti. Jer ljudi drukčije ne znaju', smatra Anastazija . 'Naći način da se pridržavaju mjera, a da to nisu novci', rekao je Niko.

'Mislim da ljudi ne smatraju sve ovo dovoljno ozbiljno. Pogotovo ne čuvaju svoje starije', kaže Matej koji smatra i da bi kazna bila način da ih se motivira. 'Ne slažem se. To treba biti u svijesti. Možete vi njega sad kazniti trenutno, a on će opet radit po svom', kaže Nada.

Susjedi već imaju propisane kazne za nenošenje maski. U Beogradu se kreću od 300 kn na više, 2000 kuna u Sarajevu, sve do 3000 kuna u Ljubljani. Ne zaostaju ni drugi europski gradovi. U Parizu su kazne 1000 kuna, Munchenu 1800, Bruxellesu 2000 te Rimu vrtoglavih 3000 kuna.

Kazne u Hrvatskoj trebale bi se znati početkom tjedna. Njih brusi radno povjerenstvo, koje bi do ponedjeljka trebalo napraviti nacrt. Kako doznaje Jutarnji list, radi se na tome da dokument bude spreman za sljedeću sjednicu Vlade, u četvrtak, a nakon toga po hitnom postupku ide na izglasavanje u Sabor.

'U cilju nam je da prikupimo sve relevantne podatke drugih zemalja te na osnovi toga odlučimo. Novčana kazna trebala bi biti u skladu s našim standardom, no, ipak, sigurno neće biti mala jer onda ne bi imalo smisla i ne bi se postigao cilj, a to je prvenstveno smanjenje broja oboljelih, uz jednu od najvažnijih mjera, a to je pravilno nošenje maske, kaže jedan član povjerenstva.

Povjerenstvo sluša i sugestije policije koja je uključena u povjerenstvo jer imaju najviše iskustva s prekršajnim kaznama. Plan je i mandatno kažnjavanje, odnosno slično kao s prometnim prekršajima. To znači da se kazna izdaje na licu mjesta, a prekršitelj ima pravo platiti odmah pola cijene ili kasnije punu kaznu.