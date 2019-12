Kandidature za predsjedničke izbore podnijelo 12 kandidata

Dvanaest potencijalnih predsjedničkih kandidata predalo je Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) svoje kandidature za predsjednika države, u ponoć je, naime, istekao rok do kojega su one morale prispjeti u DIP

Povjerenstvo sada ima rok od 48 sati da ih prihvati i objavi listu kandidata za predsjednika države, to mora učiniti najkasnije do četvrtka u ponoć, no može to učiniti i ranije.

Kada DIP objavi tu listu i službeno će početi izborna promidžba koja će biti relativno kratka, završit će u ponoć, 20. prosinca.

Kandidature su podnijeli aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, bivši SDP-ov premijer Zoran Milanović, pjevač Miroslav Škoro, europarlementarac Mislav Kolakušić, ekonomist Dejan Kovač, bivši pravaš sada čelnik stranke Desno Anto Đapić.