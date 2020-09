Kako su Stožer i Milanović doprinijeli 'velikom prosvjedu prestrašenih ljudi na Trgu'

Gosti novinari u Točki na tjedan televizije N1 bili su Jasmina Popović s HRT-a i Tomislav Klauški iz 24sata. Komentirali su Festival slobode, prosvjed koji se u subotu popodne održao u Zagrebu, na kojemu su građani prosvjedovali protiv uvođenja mjera u epidemiji koronavirusa

"Rado bih znala je li ta osoba kojoj je jučer pozlilo rekla da ne želi da joj dođe Hitna pomoć. Treba vidjeti u kojem dijelu se to sukobljava sa Zakonom o organizaciji skupova i prosvjeda, da se omogući vatrogascima i liječnicima da dođu osigurati pomoć kome je potrebno", rekla je Popović.

Jedan od incidenata na koji su reagirali i MUP i Hrvatska liječnička komora bio je kad prosvjednici nisu omogućili Hitnoj pomoći da prođe do unesrećene osobe.

to je demokracija ali...

"Pravo je ljudi da vjeruju u što god žele, ali ne trebamo se vraćati na ono što sloboda jest. Skup je prije svega poslao poruku nezadovoljstva onima koji propisuju mjere, a to su vladajući", rekla je Popović, dodavši da je pravo ljudi birati da se ne žele liječiti, ali da nemaju pravo dokinuti to drugim ljudima koji to žele.

Jedan dio problema dolazi i iz loše komunikacije Stožera, istaknula je.

Klauški smatra da je prosvjed bio loše tempiran.