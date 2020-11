Kako će se Europa braniti od islamskog terorizma: Sigurnosne službe su zaspale, trebat će uža suradnja s Rusijom

U terorističkom napadu u Beču poginule su četiri osobe, a 17 ih je ozlijeđeno. Jedan je napadač ubijen. U Austriji je proglašena trodnevna žalost. Kako spriječiti terorizam u Europi? Prošli tjedan i napadi kod Pariza i u Nici. Svugdje su počinitelji mlađe osobe. Kako se Europa može boriti protiv terorizma, ekstremizma i radikalizacije u društvu?

O ovoj su temi u "Otvorenom" govorili Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost s Veleučilišta Velika Gorica, stručnjak za sigurnost Gordan Akrap, Branimir Vidmarović sa Sveučilišta u Puli te vanjskopolitički komentator Damir Matković.

U Austriji je bilo lako napraviti ovakav napad, a to je jedan od razloga zašto se to tamo dogodilo, govori Marinko Ogorec. Postavlja se i pitanje je li bilo sigurnosnih propusta. 'Teško je dati odgovor, Europa se temelji na ljudskim pravima i slobodama, ako nema dovoljno dokaza prema nekomu, onda se ne može ići na taj način. Pitanje je koja je to razina aktivnosti nekih, da će država doći i reći da je to govor mržnje. Društvo to mora osuditi. Nadam se da će se islamski svijet pridružiti Europi. Ovo nije europski nego globalni problem', pojašnjava stručnjak za sigurnost Gordan Akrap.