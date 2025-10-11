Kakav je život s oštećenjem vida? Savez slijepih na Zrinjevcu organizira važan događaj za građane

Na Zrinjevcu se od 10 sati ujutro odvija niz aktivnosti kojima je cilj podizanje svijesti o sljepoći i izazovma s kojima se osobe s oštećenjem vida svakodnevno suočavaju, kao i važnosti redovitih oftalmoloških pregleda.

Prema bazi podataka Hrvatskog saveza slijepih u Hrvatskoj je registrirano oko pet tisuća slijepih osoba, a prema podacima registra osoba s invaliditetom radi se oko 22 tisuće osoba s oštećenjem vida , što uključuje slijepe i slabovidne osobe, pri čemu ih je sve više starije dobi.

Posjetitelji će imati priliku isprobati simulacije različitih oštećenja vida putem VR naočala , kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa, plesati sa povezima, pregledati svoj vid kod liječnika oftalmologa kao i informirati se o sljepoći i važnosti redovitih oftalmoloških pregleda. Uz to, pripremljene su i kreativne radionice i edukativne igre za najmlađe.

U Savezu ističu kako se osobe s oštećenjem vida susreću sa svakodnevnim problemima u brojnim područjima života, od obrazovanja gdje djeca s oštećenjem vida imaju problema s dostupnosti udžbenika na uvećanom tisku i Brailleovom pismu te njihovim financiranjem, prilagođenosti obrazovnog programa, odnosno problem stvara individualni pristup.

Djeca s oštećenim vidom često nemaju dovoljno stručne podrške škola i stručnjaka, posebice ako se nalaze u ruralnim dijelovima pa su njima i roditeljima podrška udruge osoba s oštećenjem vida. Problema ima i u zdravstvenom sustavu, socijalnoj skrbi i pristupu društvenim i sportskim aktivnostima.

Kad je riječ o zapošljavanju, na tržištu rada nema radnih mjesta za osobe s oštećenjem vida, zanimanja za koja se obrazuju više se ne traže ili nisu prilagođena njihovim potrebama. Država tu nudi dosta mogućnosti s kojima poslodavci baš nisu upoznati, ističu u Savezu.

Sve je više sadržaja koji su digitalizirani i tehnologizirani, sa sve manje prilagodbi osobama s oštećenjem vida i to su izazovi koji svakodnevno postoje, dodaju u Savezu slijepih.