Kakav je život s oštećenjem vida? Savez slijepih na Zrinjevcu organizira važan događaj za građane

Kampanjom "Ako ne vidimo, nismo nevidljivi" Hrvatski savez slijepih obilježit će u subotu na zagrebačkom Zrinjevcu Međunarodni dan bijelog štapa, čime se želi podići svijest o sljepoći i problemima s kojima se susreće oko pet tisuća slijepih osoba u Hrvatskoj.
Na Zrinjevcu se od 10 sati ujutro odvija niz aktivnosti kojima je cilj podizanje svijesti o sljepoći i izazovma s kojima se osobe s oštećenjem vida svakodnevno suočavaju, kao i važnosti redovitih oftalmoloških pregleda.
Posjetitelji će imati priliku isprobati simulacije različitih oštećenja vida putem VR naočala, kretanje uz pomoć dugog bijelog štapa, plesati sa povezima, pregledati svoj vid kod liječnika oftalmologa kao i informirati se o sljepoći i važnosti redovitih oftalmoloških pregleda. Uz to, pripremljene su i kreativne radionice i edukativne igre za najmlađe.
Prema bazi podataka Hrvatskog saveza slijepih u Hrvatskoj je registrirano oko pet tisuća slijepih osoba, a prema podacima registra osoba s invaliditetom radi se oko 22 tisuće osoba s oštećenjem vida, što uključuje slijepe i slabovidne osobe, pri čemu ih je sve više starije dobi.
U Savezu ističu kako se osobe s oštećenjem vida susreću sa svakodnevnim problemima u brojnim područjima života, od obrazovanja gdje djeca s oštećenjem vida imaju problema s dostupnosti udžbenika na uvećanom tisku i Brailleovom pismu te njihovim financiranjem, prilagođenosti obrazovnog programa, odnosno problem stvara individualni pristup.
Djeca s oštećenim vidom često nemaju dovoljno stručne podrške škola i stručnjaka, posebice ako se nalaze u ruralnim dijelovima pa su njima i roditeljima podrška udruge osoba s oštećenjem vida. Problema ima i u zdravstvenom sustavu, socijalnoj skrbi i pristupu društvenim i sportskim aktivnostima.
Kad je riječ o zapošljavanju, na tržištu rada nema radnih mjesta za osobe s oštećenjem vida, zanimanja za koja se obrazuju više se ne traže ili nisu prilagođena njihovim potrebama. Država tu nudi dosta mogućnosti s kojima poslodavci baš nisu upoznati, ističu u Savezu.
Sve je više sadržaja koji su digitalizirani i tehnologizirani, sa sve manje prilagodbi osobama s oštećenjem vida i to su izazovi koji svakodnevno postoje, dodaju u Savezu slijepih.