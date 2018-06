Jutro je donijelo oblake, pogledajte koga čekaju pljuskovi i grmljavina

Skoro u icijeloj zemlji tijekom dana očekuju se lokalni pljuskovi i grmljavina, a temperatura će se kretati od 29 do 34 Celzijevca

Na Jadranu će puhati slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu od 16 do 21, na Jadranu od 19 do 23, a najviša dnevna uglavnom od 23 do 28 °C.