Josipović i Kosor: Genocid u Srebrenici je neporeciva činjenica

Bivši predsjednik i premijerka Hrvatske, Ivo Josipović i Jadranka Kosor, upozorili su u četvrtak uoči obilježavanja obljetnice genocida nad Bošnjacima Srebrenice kako čuvanje sjećanja na tu tragediju i njene žrtve predstavlja trajnu civilizacijsku obvezu.

Sudjelujući na online konferenciji skupine bivših i sadašnjih dužnosnika iz regije i Europe kao pokretača "Liderske inicijative za Srebrenicu", dvoje bivših hrvatskih čelnika kazali su kako su činjenice o srebreničkom genocidu i njegovim žrtvama trajna i neporeciva istina, ističući kako se ne smije dopustiti relativizacija tog zločina s protokom vremena.

"Sjećanje na Srebrenicu nije mržnja ni prema kome, to je istina. To je istina za koju je najgore to što neki, koji bi trebali reći istinu, da su neki imenom i prezimenom počinili taj strašan zločin, to interpretiraju kao napad na svoj narod. To nije istina. Upravo je istina glavni alat pomirbe, glavni alat toga da živimo onako kako treba, zajedno, u harmoniji, u svojim državama, ali zajedno, nadam se", kazao je Josipović.