Još ovaj tjedan po osobnu možete bilo kad, a onda slijedi ljetno radno vrijeme

Policijska uprava zagrebačka javlja da će od 4. lipnja 2018. njihov odjel upravnih poslova i upravne referade preći na ljetno radno vrijeme

Radno vrijeme upravnih poslova PU zagrebačke, Petrinjska 30, Heinzelova 98, kao i u upravnim referadama u policijskim postajama Sesvete, Velika Gorica, Zaprešić, Jastrebarsko, Samobor, Vrbovec, Ivanić Grad, Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina od 4. lipnja 2018. do 28. rujna 2018. je od 7 do 15 sati, odnosno rad sa strankama je od 7 do 14 sati.

Utorkom je radno vrijeme Odjela za prijavništvo i osobne isprave (u Petrinjskoj 30) i Odjela za prometne isprave (u Heinzelovoj 98) od 7 do 18 sati (rad sa strankama je od 7 do 17 sati).