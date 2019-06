Jelena Veljača uvela bi 'ženski' porez, Plenkovića ohrabruje u borbi protiv 'ekstremnih linija', a predsjednicu pita: Kako to želi ravnopravnost, a nije feministica?

Do Jelene Veljače ovih dana nije lako doći. Jedna od pokretačica inicijative #Spasime i istoimenog fonda za hitnu ekonomsku, pravnu, liječničku i svaku drugu pomoć žrtvama nasilja razapeta je između svakodnevnih obaveza i brojnih nesvakidašnjih aktivnosti koje iskaču u provedbi ciljeva inicijative i Zaklade Solidarna, poput gostovanja na sjednicama saborskih odbora i predstavljanja Nacionalnog preventivnog projekta 'Lily' u Vukovaru, uz bok ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću. U intervjuu za tportal Veljača progovara o stanju na terenu, suradnji s Vladom i budućim planovima te otkriva što bi ona učinila da je u poziciji političke moći

'I meni je do mene teško doći ovih dana. Stvarno nismo očekivali ovakav kaos i neopisivo sam zahvalna svim svojim poslodavcima na nevjerojatnom razumijevanju i toleranciji. Srećom, to su medijske kuće koje podržavaju ovakve građanske inicijative jer bi u nekoj drugoj poslovnoj klimi činjenica da se moj život trenutačno apsolutno vrti oko toga bila drugačije promatrana. A RTL Televizija, na kojoj radim kao kreativni producent, kao medijski partner humanitarne večeri u Esplanadi omogućit će da se gledateljima diljem Hrvatske komuniciraju detalji o fondu koji smo osnovali u suradnji sa Zakladom Solidarna. Neopisivo sam im zahvalna i ponosna što radim za takvu kuću koja pokazuje građansku odgovornost i prepoznaje prave vrijednosti. I što mi nisu dali otkaz jer me nema na poslu', kaže, za početak, kroz smijeh.

Odlasci žena iz inicijative dogodili su se zbog velikog pritiska na privatni i poslovni život. Nismo dio civilnog sektora, nismo dio nikakve strukture, nismo plaćene za ovo, nemamo nikakvu osobnu ni financijsku korist. I upravo to je nešto što nas goni, taj osjećaj da su ljudi u ovoj državi nažalost navikli da oni koji su na javnim pozicijama rade za svoje osobno dobro, za svoju osobnu korist. Velika je tragedija ovog društva to da su mnogi svoj život prilagodili tome i vidim taj val šokiranih činjenicom da postoje neke žene koje koriste svoju javnu poziciju za javno dobro. Ljudi su kod nas podozrivi i kad se bilo tko samo okrzne o politiku, automatski postaje sumnjivo lice. To i osobno razumijem jer se uvijek i sama pitam zašto je netko otišao u politiku, iako poznajem ljude koji su se na taj neki angažirali, što je sasvim prirodno jer su dosegli neku životnu zrelost i možda također imaju potrebu iskoristiti svoje znanje i intelektualne kapacitete za opće dobro. Politika je kod nas toliko zagađeno područje da je jako teško ostati čist u tome. Naravno, kao građanska inicijativa moramo biti u dijalogu s ljudima na pozicijama moći i još uvijek se optimistično nadamo da postoji politička volja za rješavanje ovog problema. Mislim da je to dužnost građanskih inicijativa, kao što je i dužnost programatske, socijalno angažirane umjetnosti da ukazuje na probleme, a ne da ih rješava. Upustile smo se u stvaranje nekog flaster rješenja u vidu fonda, ali sve se mi nadamo da će to biti tek premosnica do pokretanja sporog, staromodnog državnog aparata na korist građanki i građana ove zemlje.

Ako netko i zna gdje je novac, o tome šuti. Gledajte, ne bih rekla da je to licemjerno. Mislim da bi njegov dolazak u petak simbolički rekao puno. U krajnjoj liniji, demokratsko društvo tako i funkcionira: građani ti kažu što ih muči, ti reagiraš. Da, provedba Istanbulske šteka, mi na to upozoravamo i to se može iskoristiti za daljnji pritisak na resore. To je apsolutno legitimna politička igra koja se treba događati u zdravom društvu. To što je svima nevjerojatno čudno da neke građanke, koje su odgovorne i obrazovane o toj temi, sudjeluju u političkom životu Hrvatske, to je posljedica suludosti našeg društva.

U kontaktu smo s njihovim timovima - premijerov čine mladi ljudi s kojima i inače imamo lijepu komunikaciju, a predsjedničin žene, koje su sasvim sigurno posebno senzibilizirane oko ove teme. Rečeno nam je da su i predsjednica i premijer vrlo zainteresirani doći, da im je to i osobno važna tema, a pretpostavljam i politički. Računamo da oni dolaze, iako nismo dobili službenu potvrdu. To znači da si oni na neki način možda ostavljaju prostor da osjete kako će to utjecati na njih.

Mnogima je čudno da ste baš vi tako brzo uspjeli doći do premijera jer civilno društvo i udruge godinama upozoravaju na rastuće obiteljsko i partnersko nasilje. Je li i tajming za peglanje imidža tu odigrao ulogu?

Svakako, mnogo je faktora tu bilo. Tragedija s djecom na Pagu, majka pretučene djevojčice Edina Dedić, mali Denis Pašić, kojega je majka utopila u okolici Pule – javnost je jednostavno zatrovana nevjerojatnim slučajevima nasilja korisnika usluga centara za socijalnu skrb. Dakle, ja ne mislim da ćemo iskorijeniti anomalije ovog društva, jer zlo je u ljudskoj prirodi, no kada se unutar sustava događaju takve stvari, onda je očito da on ne funkcionira dobro i da to nisu izuzeci. Naša grupa na Facebooku u tri i pol mjeseca okupila je skoro 60.000 ljudi, od kojih je mnogo žrtava nasilja i oni komuniciraju o velikim problemima sustava.

Ne postoji koordinacija između policije, sudstva i socijale, ne postoji apsolutno nikakva volja da socijala prođe ozbiljnu reformu. Oni se drže hermetički i samo govore o tome kako su napadnuti. Razumijem da nije lako, da su potkapacitirani i imaju svojih problema, ali to je državni aparat koji mora profunkcionirati, a ne držati se nedodirljivim. To alijenira ljude. A problemi su toliki da našu grupu na Facebooku danas administrira 10-ak stručnih volonterki, kojima smo to prepustile nakon što smo shvatile koliko je to traumatično i da prolazimo posrednu viktimizaciju. Vrlo dobro surađujemo s civilnom scenom, tamo su prvoborkinje za ovo područje i mnogo su nam puta rekle da su zahvalne što je netko s medijskim kapitalom uopće vratio ovu tematiku u fokus. Drugi razlog našeg uspjeha je to što su nevladine udruge, koje primaju neki novac od države, u vrlo zeznutoj poziciji u smislu pozivanja na prosvjed. Naravno da građanke koje se financiraju od svojih poslova to mogu. Mislim da su jedine kune koje sam ikad zaradila od poreznih obveznika one koje sam dobila na račun honorarne predstave za vrijeme studija u dramskom kazalištu Gavella. To je pozicija potpune neovisnosti.

U HDZ-u vas se navodno boje, ne mogu vam se usprotiviti jer će ispasti da miniraju vaš plemeniti cilj i oneraspoložiti vaših 56.000 pratitelja na Facebooku. Tvrde da postrojavate ministre kako želite, da Vlada podliježe estradizaciji pitanja obiteljskog nasilja.

Jako mi je ružno čuti da uopće postoji takva sintagma. To je za mene dno dna i oštro osuđujem takvu medijsku komunikaciju po pitanju obiteljskog nasilja. Kad biste s nama proveli tjedan dana na terenu, onda biste bili svjesni da su nam mediji i estradizacija kroz medije na posljednjem mjestu. Otkazala sam i intervju s vama jer nam se otvorila prilika ići u Sabor razgovarati, moliti da se konačno ta Istanbulska konvencija prestane doživljavati kroz prizmu 'ući će neki transvestit u WC i uplašiti moje dijete' te da se shvati da je to nešto što stvarno ima smisla. To je isto okrutni spin određenih ekstremnih linija, protiv kojih se Plenković mora boriti. Afirmativno govorim o političkoj volji premijera i predsjednika HDZ-a, što znači da se mene HDZ ne treba bojati, kao nijedna druga politička stranka.

Kad me već pitate za to, smatram da se moramo maknuti od tih dualiteta političkih stranaka. Politika se mora početi doživljavati kao servis za građane, a ne kao neka ideologija. Mislim, to je davno prošlo vrijeme, Drugi svjetski rat je odavno završio i neka ostane u udžbenicima, u kojima pripada. Uopće me ne zanimaju ni HDZ ni SDP ni druge stranke. Zanimaju me samo pojedinci koji su spremni promijeniti ovu zemlju na bolje. Evo, ova genijalna žena, gradonačelnica Supetra – uopće ne znam kojoj ona stranci pripada, niti želim znati. Mene samo zanima njezina reakcija, njezini stavovi i optimizam koji vidim u tome da je konačno netko normalan na nekoj političkoj funkciji.