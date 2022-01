Je li prečesto cijepljenje štetno?

Djeluje li uopće četvrta doza cjepiva? "Treća, četvrta i peta doza su rasipanje resursa", smatra direktor Obrazovnog centra za cjepiva u Philadelpiji. „To nas odvlači od onog što nam je istinski potrebno."

Pojedine zemlje poput Danske, Mađarske i Čilea su bez obzira na zabrinutost regulatornih službi, odobrile vakcinaciju četvrtom dozom. Tedros Ghebreyesus, direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) je još krajem prosinca izjavio da bi paušalno dopunsko cijepljenje moglo prije produžiti pandemiju, nego je okončati.

Čini se da četvrta doza cjepiva protiv kovida-19 ne pruža ništa veću zaštitu od zaraze omikron sojem virusa od treće doze. Na to ukazuje preliminarna studija iz Izraela. Izrael je prva zemlja u svijetu koja sistematski poziva svoje građane da se cijepe četvrtom dozom, tamo se uglavnom koristi cjepivo BioNTech/Pfizer. Znanstvenici su podatke objavili u ponedjeljak 17.1., oko tri tjedna nakon početka kampanje u cijeloj zemlji.

Cavaleri pak ne ukazuje samo na nedostatak podataka o efikasnosti više dopunskih vakcinacija, već naglašava da bi česta dopunska cijepljenja mogla negativno djeluju na imunu reakciju protiv kovida-19. To bi naime moglo dovesti do „zamora (imuniteta) stanovništva“, koje je već dobilo više doza cjepiva.

Međutim, ni ova teza nije nesporna. Iako ne postoje klinički podaci o nedvosmislenom pozitivnom djelovanju višestrukih vakcinacija, nema ni znanstvenih dokaza da česta cijepljenja mogu dovesti do imunološkog zamora. Ova teza nikada nije ni istraživana.

Što je iscrpljivanje T-stanica?

Cavaleri vjerojatno strahuje, da bi ponovljeno izlaganje antitijelima, poput onih koja se nalaze u cjepivima, moglo dovesti do anergije T-stanica, pretpostavlja profesorica Sarah Fortune sa „Harvard TH Chan School of Public Health", odjeljenja za imunologiju i infektivne bolesti u pismenoj izjavi za DW. U imunologiji se pod pojmom anergija podrazumijeva nedostatak reakcije na antigene isključivanjem imunog odgovora. Anergija T-stanica sprečava da T-stanice napadnu vlastito tijelo. One nas dakle štite od našeg vlastitog imunološkog sustava.

T-stanice, čim uđu u organizam, igraju ključnu ulogu u suzbijanju covida-19.