Je li kod Obrovca dijete izvadilo granatu iz auta ili ju je pronašlo u šumi?

Podsjetimo, policija je potvrdila da je riječ o obitelji iz Češke koja se zaustavila automobilom na području Bilišana, uz samu cestu. Razlog je bio kvar na vozilu. U tom trenutku došlo je do eksplozije koja je završila tragedijom.

Policija još ne zna što je uzrok svemu, no potvrdili su da se eksplozivno sredstvo nalazilo u automobilu, a nakon što je izvađeno iz njega, došlo je do eksplozije. Iz automobila ga je, kako neslužbeno doznaje Dnevnik.hr, izvadilo dijete, a to nije bilo jedino što se nalazilo od takvih naprava u njemu.

RTL javlja, pozivajući se na neslužbene informacije, da je riječ o granati ručnog minobacača te da je ova obitelj bila kolekcionar takvih čahura i ostataka minsko-eksplozivnih sredstava.

Međutim, češki TN.cz je, pozivajući se na neimenovani izvor, objavila da se dogodila eksplozija granate koju je dijete donijelo iz grmlja na odmorište. Slično je situaciju opisao i otac jedne od ozlijeđenih žena.