Jarnjak o Šeksovim optužbama: 'Pomislio bih da je to govorio potpuno pijan čovjek'

Bivši glavni tajnik HDZ-a Ivan Jarnjak demantirao je u srijedu optužbe dugogodišnjeg HDZ-ovog dužnosnika Vladimira Šeksa koji je na ponovljenom suđenju bivšem premijeru Ivi Sanaderu i HDZ-u, u slučaju Fimi media, kazao da je Jarnjak teretio stranku 'da bi sa sebe skinuo bilo kakvu odgovornost'

'To su sve čiste laži i insinuacije. Očito da se na taj način pokušava pomoći Sanaderu', rekao je Jarnjak za Hinu komentirajući Šeksovo svjedočenje.

Šeks je u srijedu na suđenju Sanaderu i HDZ-u u slučaju Fimi media posvjedočio da u stranci nikada nije čuo o navodnim crnim fondovima ili plaćanjima 'na ruke', a kao krivca za postupak protiv HDZ-a prozvao je Jarnjaka.

Ponavljajući kako je 'to sve laž', Jarnjak je rekao da bi, da nije pročitao tko je iznio te tvrdnje, pomislio da je to 'govorio potpuno pijan čovjek'. Podsjetio je da je on u tom slučaju bio okrivljenik zajedno s HDZ-om, Sanaderom i svim drugim optuženima, na što nije utjecao.