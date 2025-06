Promjena vremena: Stižu pljuskovi i osvježenje

Na sjevernom Jadranu bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima, dok će u Dalmaciji nakon slabog do umjerenog jugozapadnjaka i sjeverozapadnjaka, bura zapuhati tek navečer.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna između 26 i 31, u Dalmaciji do 34 °C.



DHMZ je objavio i upozorenja za ponedjeljak. Žuti alarm je zbog grmljavinskog nevremena označen za zagrebačku, karlovačku, gospićku i riječku regiju, a zbog jakog vjetra za riječku i splitsku regiju.