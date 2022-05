Jarboli, ograde, gume... Ronioci s morskog dna splitske Luke izvukli tonu i pol krupnog otpada

Tonu i pol kupnog otpada izronili su ronioci Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade u dvodnevnoj ekološkoj akciji čišćenja lučkog područja u splitskoj Gradskoj luci

Ravnatelj splitske Lučke uprave Vice Mihanović se zahvalio roniocima podsjetivši da je u tijeku ishodovanje certifikata kojim će to lučko područje postati Eko port.

"Imamo plan raspisati natječaj i tražiti koncesionara za novu zgradu Putničkog terminala; na tom cijelom potezu koji uključuje zgradu nekadašnjeg Dalmacijavina. Ne želimo sadržaje koji bi Luku dodatno zagušili, a u budućnosti bi imali javne sadržaje, no sve će ovisiti o koncesionaru koji će tu uložiti svoj novac", istaknuo je ravnatelj splitske Lučke uprave Mihanović.

Predsjednik Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade Ćiro Ugrin izvijestio je da su u dva dana aktivno čistili po tri sata i iz morske dubine na području Luke izvukli raznu opremu s brodova, ali i jarbole, te ograde. Iz mora su izvukli tonu i pol krupnog otpada.

"U dva dana akcije smo očistili vezove 12 i 13 prema carinskom gatu i od veza broj osam do veza kod Svetog Nikole. Tu se radilo o dubinama od šest do osam metara. Imamo tri ronioca i na kopnu još troje do šestero ljudi. Akvatorij su nam gumenjakom osiguravali iz Ravnateljstva Civilne zaštite na čemu im zahvaljujemo, kao i Lučkoj upravi koja je dala dozvolu", istaknuo je Ugrin. Naime, tijekom akcije morali su se prilagođavati brojnim brodovima koji su uplovljavali i isplovljavali iz luke.

Predsjednik Ronilačkog kluba veterana 4. gardijske brigade rekao je da im je to već druga eko akcija čišćenja podmorja.