Janša: Genocid u Srebrenici koncipiralo je isto zlo nastalo na akademiji JNA u Beogradu

Slovenski premijer Janez Janša morao se u ponedjeljak u parlamentu braniti od tumačenja kako je povrijedio žrtve srebreničkog genocida iz 1995. godine, nakon što su ga zastupnici Socijalnih demokrata (SD) i Ljevice (L) pozvali da se zbog jednog ranijeg teksta ispriča

Da bi Janša to trebao učiniti jer mediji u BiH navode kako je na twitteru ovih dana slovenski premijer genocid u Srebrenici nazvao "masakrom", a ne genocidom te tako "otvorio stare rane", te da uspoređuje događaje iz razdoblja nakon II. svjetskog rata s onima u Srebrenici 1995., reklo je više oporbenih zastupnika, a onda su napustili dvoranu i bojkotirali Janšin nastup.

Janša tvrdi da se radi o manipulaciji, odnosno da je spomenuti tekst napisao 2009. godine na zamolbu jedne međunarodne organizacije. Od tada ga - kaže Janša - svake godine ponovno objavljuje na društvenim mrežama na dan komemoracije srebreničkim žrtvama, ukazujući na to zločine treba osuđivati bez obzira na ideologiju koja ih je izazvala, što nije slučaj.

"Ne bi bilo Srebrenice, niti Ruande niti brojnih sličnih genocidnih akata u svijetu kad bi svijet bio sposoban na jednak način osuditi sve zločine bez obzira na to koja ih je ideologija izazvala", naveo je u nastupu u parlamentu u ponedjeljak slovenski premijer, dodavši kako i zločini nad ratnim zarobljenicima iz 1945. i oni nad srebreničkim žrtvama dolaze iz iste komunističke ideologije.

"Genocid u Srebrenici koncipiralo je isto zlo nastalo na akademiji JNA u Beogradu. To je doktrina u kojoj piše da protivnika, agresora ili klasnog neprijatelja, treba fizički uništiti, ubiti, da je to konačni cilj oružane borbe. To je doktrina u kojoj je odgojen Ratko Mladić, doktrina temeljem koje je izveden genocid u Srebrenici i na drugim mjestima", kazao je Janša.

Neki su od kasnije osuđenih za ratne zločine u BiH i u Haagu govorili da su mislili kako nakon 50 godina, kad se grobovi s njihovim žrtvama otkriju, za to neće biti nikakvog interesa, kao ni za ubijene ratne zarobljenike nakon II. svjetskog rata, zločine za koje nitko nije odgovarao, kazao je Janša.

Dodao je da bi žrtava u Srebrenici i širom Bosne bilo mnogo više da on kao tadašnji ministar obrane i Slovenija nisu obučavali bošnjačke vojnike iz BiH i pomagali im opremom i oružjem da se obrane.

'Sve dok u ime jedne ideologije bude moguće ubijati bez kazne, do tada će se ti zločini u svijetu događati. O tome postoji suglasje svuda i tome s enitko ne suprotstavlja, osim kod nas u Sloveniji, kazao je Janša.