Jandroković: Tektonske promjene u globalnoj ekonomiji zbog rata u Ukrajini

"Rat u Ukrajini izazvao je tektonske promjene u globalnoj ekonomiji, s masivnim negativnim učinkom na svjetsko gospodarstvo. Dodatni pritisak na europsko gospodarstvo je je uvođenje sankcija Rusiji koja je među najvećim svjetskim izvoznicima prirodnog plina, sirove nafte i ugljena", rekao je Jandroković, podsjetivši da značajan dio europskih zemalja ima visok stupanj ovisnosti o ruskim energentima.

To je, dodao je, dovelo do nestašice i do rasta cijena plina, naftnih derivata i električne energije.