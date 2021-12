Jandroković: Zekanović je bio razborit i otvorio je pitanje koje je vjerojatno i pitanje njegove savjesti. Bio je politički zreo i nastupio je kao čovjek

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora gostovao je u RTL-u Danas gdje je govorio o posljednjem radnom tjednu Sabora u jesenskom sazivu. Pred njima je izglasavanje Zakona o zaštiti od zaraznih bolesti, ali nastavlja se i borba s prosvjednicima koji im dolaze pod prozore

Jandroković kaže kako će sutra donijeti zakon kojim su predviđene sankcije za sve one koji se protive mjerama stožera.

"Živimo u demokraciji, svatko ima pravo na mišljenje, to je poželjno. Važno je da sve ostane u okvirima zakona", rekao je Jandroković za RTL Danas.

Kaže kako cijepljenje djece neće biti obavezno.Tema je to koja je po njegovu mišljenju gurnuta u javni prostor i to kako bi se stvorila slika o prisili države nad građanima, a u tome vidi političke ciljeve stranke koja je to potaknula.

Govori kako ne vidi ništa sporno u trenutnim epidemiološkim mjerama.