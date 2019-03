Jandroković: Sabor je postao dio estrade, a i mediji sudjeluju u toj estradizaciji

Na tematskoj konferenciji Večernjeg lista "Hrvatska kakvu trebamo - dvije godine poslije" predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je da je za budućnost Hrvatske potrebno sinergijsko djelovanje svih javnih aktera; da bi Sabor trebao postati odgovorniji i ozbiljniji, te da tome mogu doprinijeti i sami novinari dajući prednost i pozornost stručnim i odgovornim zastupnicima.

Ocijenio je da multilateralizam kakav je do sada bio više ne postoji te da Hrvatska treba tražiti svoju paradigmu razvoja i napretka.

"To svakako moramo imati na umu kada razmišljamo o budućnosti Hrvatske. Izazovi i prijetnje s kojima se danas suočavamo opasnije su, složenije, kompleksinije nego ikada u ovih 30 godina", dodao je Jandroković.

"Često me pitaju kada ćemo izaći iz okvira gdje je Sabor postao mjesto koje zabavlja. Moj je odgovor u onom trenutku da će mediji početi davati više pozornosti onim zastupnicima koji se pripremaju, koji govore o sadržaju, koji ulaze u dubinu problema s kojim se suočavamo, a kada u drugi plan odu oni koji egzibicijom, atrakcijom, ako treba i klevetom te uvredom, dolaze u prvi plan", rekao je.

Dodao je i da si velike zemlje možda i mogu priuštiti estradizaciju, no da male zemlje poput Hrvatske nemaju pravo za to, jer kada to čine, postaju slabe i neozbiljne.