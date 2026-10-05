Jandroković čestitao Filipović pobjedu na izborima u BiH

Čelnik čovjek hrvatskog parlamenta u čestitki Darijani Filipović poručuje da je njezinom pobjedom konačno osigurano "sudjelovanje istinski legitimnog predstavnika Hrvata u radu tročlanog Predsjedništva države".

Jandroković ističe da je to nužan je to i prijeko potreban povratak temeljnim načelima Dejtonskog sporazuma "nakon više izbornih ciklusa u kojima je hrvatski predstavnik izabran mimo političke volje hrvatskoga naroda".

Dodao je da je osiguranje pune jednakopravnosti Hrvata s ostala dva konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini te njihova legitimnog predstavljanja na svim razinama vlasti "od presudne važnosti".