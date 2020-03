Izrael postrožio mjere protiv koronavirusa, građani moraju ostati u domovima

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu odlučio je postrožiti mjere borbe protiv koronavirusa te građani odsad moraju ostati u svojim domovima na što će ih u suprotnom primorati policija.

"Po tim naredbama od vas, izraelskih građana, traži se da ostanete u kućama. To više nije zahtjev, to nije preporuka, to je obvezujuća direktiva koju će provoditi redarstvene vlasti" , rekao je Netanyahu u televizijskom obraćanju.

Izraelci će i dalje moći ići kupiti hranu i lijekove, a neke će djelatnosti biti izuzete iz tih mjera. Izrael je već ranije zabranio ulazak stranaca u zemlju. U Izraelu je dosad potvrđeno 677 slučajeva zaraze od koronavirusa, što je skok od 50 posto u 24 sata.