Iznenadni preokret: Bandić povukao GUP iz procedure, u Skupštinu stiže tek u veljači!

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić sazvao je izvanrednu presicu kako bi objavio da se Generalni urbanistički plan (GUP) Grada Zagreba povlači sa sjednice Gradske skupštine, te se prebacuje za sjednicu 6. veljače. 'Ja sam pobijedio sebe. Ponekad treba ne samo slušati, nego i poslušati. Sve sam poslušao, a sebe najviše', rekao je, odgovarajući na pitanje je li to zbog pritisaka oporbe i koalicijskih partnera

'Ako smo čekali 3-4 godine, možemo još mjesec i pol dana. Tri su ključna razloga: zato da izbijemo i zadnji adut nevjernim Tomama da želimo nešto napraviti na brzinu', rekao je Milan Bandić, najavljujući da će na sjednici 6. veljače biti samo GUP.

'To je nije GUP Sanje Jerković ni Ivice Lovrića, a ni gradonačelnika Bandića. To je GUP Grada Zagreba. I zadnji adut da izbijemo - nećemo lomiti preko koljena, bit će zadovoljna i opozicija koja je očekivala pa i tražila na izvjesni način da to napravimo. Sad će upoznati drugačijeg Bandića, da on zna poslušati, ali ne opoziciju, nego građane. Svi reflektori usmjereni su prema GUP-u i da bi GUP ostao strateški dokument Grada Zagreba, moja jedina isprika je njima što će čekati još mjesec i pol dana', dodao je.