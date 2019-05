Iznad Zadra se istreslo 53 litre kiše po četvornom metru i poplavilo dio grada, pogledajte što čeka ostatak Hrvatske

U Hrvatsku je stiglo pogoršanje vremena s pljuskovima i jakim vjetrom, a ciklona iz sjeverne Italije najviše je kiše 'istresla' na zadarskom području, gdje su pale 53 litre kiše po četvornom metru

Osim kiše, u Dalmaciji probleme stvara umjereno do jako jugo koje na splitskom području puše na udare do olujnih 72 km/h, javio je Crometeo .

U poslijepodnevnim satima pljuskovi se očekuju u središnjoj Hrvatskoj. Obilnih oborina bit će na sjevernom Jadranu, u središnjim predjelima te u Gorskom kotaru i Lici gdje će uz pad temperature kiša prelaziti u snijeg.

Vjetar umjeren do jak sjeverni, u Podravini i Međimurju na udare olujan. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, u Dalmaciji umjereno jugo i jugozapadnjak u jačanju krajem dana.

Temperatura zraka u središnjim i gorskim predjelima od 5 do 10, na sjevernom Jadranu i u Slavoniji od 10 do 15, a u Dalmaciji od 14 do 19 °C.