Izjava predsjednice u Izraelu digla je mnogo prašine. Je li BiH zbilja pod utjecajem militantnog islama?

Navodna izjava hrvatske predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o Bosni i Hercegovini tijekom službenog posjeta izazvala je žučne reakcije tamošnjih vodećih političara. Kako je riječi hrvatske predsjednice prenio Jerusalem Post, rekla je da je BiH 'vrlo nestabilna' država koju su 'u nekim aspektima preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama', kao i da tu državu 'kontrolira militantni islam, koji je dominantan u postavljanju agende'

'Radi se o članku Jerusalem Posta koji ne navodi točan izvor - je li to priopćenje Ureda izraelskog predsjednika Reuvena Rivlina ili je prepričana informacija od nekog člana kabineta izraelskog predsjednika koji je iznio o čemu se sve razgovaralo i tu je došlo do pokvarenog telefona', navodi Avdagić.

Vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić je komentirajući ovaj skandal za tportal kazao da je u ovome trenutku izašlo previše reakcija, a ne znamo je li predsjednica uopće to rekla.

Ako je riječ o priopćenju iz Ureda izraelskog predsjednika, onda smatra da se radi o doista ozbiljnoj izjavi.

'Međutim, ne vidim na temelju čega bi predsjednica dala takve izjave. Ali ako je zaista to kazala, onda to nikako nije dobro. To jako narušava odnose s BiH', smatra analitičar.

Što se tiče Hrvatske, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova trebalo je aktivnije odigrati svoju ulogu.

'Imamo veleposlanstvo i u Izraelu i Sarajevu. Trebalo je dobiti što prije informaciju o tome što su tamo govorili i što se događalo te reagirati ponajprije u BiH putem priopćenja, jer ovakve stvari jako narušavaju međusobne odnose. Treba biti spreman promptno reagirati kad se nešto takvo dogodi jer više nitko ne čeka nikakve službene provjere, reagira se već na novinske napise. U svakom slučaju - katastrofalno', poručuje Avdagić.

Analitičar smatra da BiH nije pod utjecajem militantnog islama.