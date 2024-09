Izdano narančasto upozorenje: Grmljavinsko nevrijeme, obilna kiša, moguće poplave

Najviše će oborine s ovom ciklonom pasti na Alpama, a u Hrvatskoj će ona biti najobilnija na Jadranu i u predjelima uz njega, mjestimice vrlo vjerojatno i preko 100 mm u dva dana, na obali i u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom često u kraćem vremenu, a moguća je i tuča.

Nepovoljni hidrološki izgledi u Hrvatskoj sljedećih dana

Vode naših najvećih rijeka Drave, Mure, Dunava i Save dotječu iz uzvodnih zemalja te protoci koji dotječu ovise o meteorološkim uvjetima tj. ostvarenoj oborini u tim zemljama. Te su rijeke regulirane brojnim hidroelektranama uzvodno od Hrvatske te svojim režimima rada mogu utjecati na režim dotoka.

Europski centar za srednjoročne meteorološke prognoza za slivove tih rijeka na području uzvodnih zemalja daje visoke izglede za oborine više od 150 mm što će posljedično uzrokovati velike vode Mure, Drave i Dunava kod nas sljedećih dana.

Povećan dotok Mure iz Austrije i Slovenije će vrlo brzo doći k nama od četvrtka navečer do vikenda s očekivanim maksimumom u ponedjeljak 16. rujna, no to uvelike ovisi o ostvarenoj oborini u tim zemljama. Rijeka Drava na ulazu u Hrvatsku bi mogla početi rasti od petka kada će rasti i nizvodno prvo u gornjem dijelu od ušća s Murom, a onda sljedećih dana i dalje nizvodno. Dunav započinje svoj polagani ozbiljni porast u Batini na ulazu u Hrvatsku već danas, a mogao bi potrajati do početka idućeg tjedna, dok će u Iloku prema trenutno dostupnim hidroprognozama početi opadati krajem idućeg tjedna.