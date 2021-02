Pomak u novom istraživanju: Evo koliko bi se Hrvata cijepilo i koje cjepivo preferiraju

Biste li se cijepili, s čijim cjepivom, i koja regija u Hrvatskoj je zainteresiranija za cijepljenje? 1300 ispitanika odgovaralo je na ta i brojna druga pitanja u još jednom zanimljivom istraživanju Promocije plus za RTL

S obzirom na to da isporuka do sada odobrenih cjepiva kasni, trećina ispitanika misli da se treba okrenuti i ruskom i kineskom cjepivu. Petina misli da to treba biti samo rusko cjepivo, a tek 2,5 posto ispitanika se slaže da to treba biti baš kinesko cjepivo. Četvrtina ispitanika ne bi se opredijelila ni za kinesko ni za rusko, a petina uopće ne zna ili se ne može odlučiti.

U slučaju da u Europskoj uniji uz postojeće bude odobreno i rusko i kinesko cjepivo, evo koje bi odabrali ispitanici ovog istraživanja. Najveći broj zadržao bi se na dosad poznatim, zapadnim cjepivima. Sputnika bi odabralo 26,3 posto ljudi, a kinesko manje od 5 posto ispitanika. Odgovarajući na ovo pitanje petina je rekla da se uopće ne bi cijepila, a njih 17 posto ne zna ili ne želi odgovoriti.