'Imam temperaturu koja varira od 37 pa sve do 39 stupnjeva. Noćima ne spavam, znojim se i imam glavobolju. Osjećam se malaksalo i boli me svaki dio tijela. Iako nemam respiratorne probleme poput kašlja ili kratkog daha test je pokazao da sam pozitivna na COVID-19', započela je svoju priču Zdravka Đapić, magistra sestrinstva i trenutno glavna medicinska sestra u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu

'Istog dana kad sam kontaktirala NZJZ u Splitu, dakle 29. ožujka, kolegica i ja posumnjali smo da je jedna korisnica zaražena novim virusom. Riječ je o starijoj, posve nepokretnoj gospođi. Imala je temperaturu, a netom prije toga slomila je ruku. Pošto smo mjesec dana prije toga u domu uveli zaštitne mjere i ograničili kretanje i baš nitko nije pokazivao simptome koronavirusa, opravdano smo posumnjali da se gospođa zarazila upravo na odjelu hitne pomoći ili u sanitetskom vozilu. Imala je povišenu temperaturu i žalila se na grlobolju. Nisam čekala, odmah sam postupila prema danim uputama i kontaktirala NZJZ.

Tamo mi se javila dr. Kaliterna koja je biologinja po struci pa mi nije mogla dati adekvatne informacije. Međutim kazala je da će me uskoro neko povratno kontaktirati. Uistinu je tako i bilo. Bila je to dr. Gotovac koja je kazala da pratimo situaciju ali da je za izlazak epidemiologa na teren potrebno da ih nazove liječnica opće prakse kojoj prethodno mi moramo javiti simptome korisnice doma. To sam i napravila. Naša liječnica Belita Šurjak je uzela potrebne uzorke, pregledala korisnicu doma i ustanovila joj upalu urinarnog trakta, a prilikom čega je temperatura najnormalnija pojava. Korisnici je prepisala terapiju antibioticima i temperatura se zatim povukla', govori Đapić napominjući kako joj je Šurjak naknadno kazala da je sukladno preporukama pokušala kontaktirate epidemiologe no nisu joj se javili na više poziva, a za što tvrdi, ima dokaze u mobitelu, a sve se može provjeriti i kod telekomunikacijskog operatera.