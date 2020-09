'Ispeglali' izvješća pa im stiže naknada za izborne troškove; novac će dobiti i Restart koalicija i Most

Popisu stranaka kojima će se, moguće već do kraja tjedna, nadoknaditi dio izbornih troškova, Državno izborno povjerenstvo dodalo je i Restart koaliciju, Most NL i koaliciju stranka SSIP, Fokus i Pametno, jer su kompletirali svoja financijska izvješća

DIP je ranije izračunao naknade koje im pripadaju, ali je privremeno stopirao isplatu, tražeći od stranaka 'čiste račune', odnosno da prikažu sve prihode i troškove.

Nakon što su to učinili, Povjerenstvo im je odobrilo isplatu sredstava, a to bi se moglo dogoditi do kraja tjedna.